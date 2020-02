Ventenne cerca di portare droga al padre carcerato: arrestato

Nuoro, 15 febbraio 2020- Un ventenne è stato fermato mentre cercava di portare dell’haschish al padre detenuto a Nuoro nell’area speciale del carcere di Badu ‘e Carros. Come riporta il quotidiano Cronache nuoresi, il giovane, arrivato dalla Puglia, aveva preso una stanza in un Bed and breakfast della città di Nuoro per andare a trovare suo padre sorvegliato speciale.

Prima di recarsi nella struttura penitenziaria aveva cercato di nascondere accuratamente nelle mutande dell’hashish. Giunto in carcere il giovane è stato fermato dalla Polizia penitenziaria.

Rinvenuta la droga, per lui è stata disposta la perquisizione nella stanza dove alloggiava. Qui gli agenti coordinati dalla Commissario Capo Dottoressa Manuela Cojana e dal nucleo cinofili con i cani Dakota e Jedro hanno trovato altra droga, 8 telefoni cellulari e un’ingente somma di denaro che a seguito delle indagini è stato ricondotta a traffici illeciti. Per lui sono scattate le manette.