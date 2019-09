Valeria Mocci la vetrinista cagliaritana più amata a New York.

Olbia, 26 settembre 2019 – L’impronta dello stile italiano rimane sempre inconfondibile, in ogni ambito. Se parliamo poi di creatività legata al mondo del fashion e della moda, allora non vi è alcun dubbio che l’italia è di lunga la migliore in assoluto.

Ci sono poi personalità che riescono ad emergere in maniera casuale, e quindi essere proiettate in ambiti internazionali, in pochissimo tempo.

E’ questo quanto è accaduto a Valeria Mocci, “designer multidisciplinare, curatore visivo, narratore e stratega creativo” che lavora a New York e da tanti anni ormai, segue i più noti marchi della moda mondiale.

La sua carriera è iniziata in una vetrina di un negozio che ancora non esisteva, nel centro commerciale di Milano, “Il Girasole” di Paolo Berlusconi.

Valeria Mocci è una donna di successo oggi, che non ha di certo dimenticato la sua Cagliari. La sua doppia cittadinanza le fa comunque mantenere il sogno nel cassetto di tornare nella sua amata Sardegna.

In viaggio tra New York e Cagliari la creatività è la sua ragion d’essere. Nella grande mela che non dorme mai, il talento della Mocci è richiestissimo.

Tra i suoi successi, anche l’essere riuscita a far finire, per la prima volta nella sua storia, anche Cartier nelle riviste specializzate.

Cinquantaquattro anni, ricorda di aver vissutofin da piccola nell’ambiente del commercio, e amava stare in negozio dalla madre.

Giocare con le vetrine era il suo passatempo preferito, che mai avrebbe potuto preannunciare la sua la sua splendida carriera

A tredici anni, realizza il suo primo allestimento nel negozio della madre, vincendo un premio per la miglior vetrina della zona commerciale di via Paoli a Cagliari. Un episodio la convincerà ad iscriversi al liceo artistico e, successivamente, all’Accademia delle Nuove arti di Milano. Segue i corsi tenuti da Tito Varisco, storico scenografo del Teatro alla Scala e coltiva il sogno di lavorare in teatro.

New York a ventisei anni la chiama a se per una ricerca di uno spazio più grande, per espandere l’attività di famiglia.

La Fifty Avenue. le da una chance con Benetton che la mette al lavoro, e da lì a poco inizierà ad occuparsi dei più prestigiosi marchi del lusso della moda.

Una storia bellissima fatta di coraggio, talento e grande creatività femminile. Tutto questo unito alla personalità che solo le donne sarde hanno nel cuore, ha fatto la differenza di questa donna che New York ci invidia.