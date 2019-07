Un palco a Tempio, attende stasera Cristiano De Andrè

Tempio Pausania, 19 luglio 2019 – Ancora una volta Cristiano De André torna nella ” sua” Sardegna con un nuovo tour e con un libro, facendo tappa a Tempio Pausania. L’amministrazione comunale locale è sempre presente nella promozione di eventi musicali, che vedono la partecipazione di figure storiche del nostro panorama artistico.

Il concerto di stasera al Parco Grandi di Tempio sarà alle ore 21, con ingresso libero, è ospitato in una città che è sempre stata appassionata della famiglia De André.

Cristiano de Andrè presenta in questa occasione imperdibile il suo nuovo, tour “Storia di un impiegato”. Un lavoro questo ispirato dal celebre concept album di Faber, completamente riarrangiato. Ecco che a distanza di 50 anni tornano ad essere scosse le coscienze sociali con le rivolte del 1968. Una vera e propria opera rock con tanto di scenografie e proiezioni, nuovi arrangiamenti che riescono a conferire al live, l’aspetto di un grande spettacolo multimediale.



Canzoni celebri estratte da “Storia di un impiegato” come “Il bombarolo” o “Verranno a chiederti del nostro amore” che si vedranno affiancate da altri brani di repertorio come “La guerra di Piero”. Tutti brani che sono contenuti nei progetti discografici di grande successo “De André canta De André – Vol. ”(2009), “De André canta De André – Vol. 2” (2010) e “De André canta De André – Vol. 3” (2017).

La prima presentazione sarda del lavoro edito da Arcana, invece sarà in programma lunedì 22 nell’ambito di Porto Cervo Libri nel Sottopiazza (alle 19.30). Qui Cristiano sarà insieme al suo amico storico, Alfredo Franchini, giornalista di lungo corso e scrittore apprezzato per lavori importanti su musica, cultura ed economia, nonché biografo del padre, L’autore e Cristiano De André racconteranno al pubblico, la genesi di un lavoro discografico che ha fatto epoca e che ancora oggi riscuote l’interesse di tre generazioni.

Solo la terra sarda sa instaurare rapporti indelebili con chi la ama. Rapporti d’amore che vanno oltre il tempo, le passioni e gli eventi, anche i più bui.