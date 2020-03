Ufficiale, Olbia: scuole chiuse in tutta Sardegna e Italia

Olbia, 04 marzo 2020 – Ufficiale. Il governo ha deciso per la chiusura delle scuole in tutta Italia.

Il decreto entra in vigore oggi. Le scuole saranno chiuse da domani al 15 marzo 2020. L’annuncio è stato dato dalla ministra all’Istruzione, Lucia Azzolina.

La decisione è stata presa in seguito a un confronto con il comitato scientifico. L’annuncio è stato dato durante una conferenza stampa con il premier Giuseppe Conte.

“Sapete che in queste ore c’era una valutazione in corso. Per il Governo non è stata una decisione semplice. Abbiamo deciso prudenzialmente, visto che la situazione epidemiologica cambia velocemente, di sospendere l’attività didattica al di fuori della zona rossa fino al 15 di marzo, a partire da domani”.

“So che è una decisione di impatto”, ha sottolineato Azzolino.

Il Governo ha compiuto un aggiornamento completo con la Protezione Civile sul Covid-19. “Abbiamo fatto un’ampia valutazione – ha detto Conte -. La notizia uscita è stata improvvida, perché la decisione non era stata presa. C’è arrivata la valutazione scientifica da poco, nell’ambito della discrezionalità politica, alla luce degli elementi acquisiti, abbiamo ritenuto di disporre la sospensione delle attività fino al 15 di questo mese”.

Nel frattempo, il comitato scientifico continuerà ad analizzare la situazione.

Siamo in attesa del decreto per capire le esatte modalità di esecuzione della misura e di tutte le altre iniziative decise per il contrasto alla diffusione del coronavirus.

Dichiarazioni alla stampa del Presidente Giuseppe Conte e del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. 🔴In diretta Posted by Palazzo Chigi – Presidenza del Consiglio dei Ministri on Wednesday, 4 March 2020

