Tutta la Sardegna in giallo: pericolo medio di incendio

Olbia. Non solo Olbia e la Gallura, ma l'intera Sardegna è colorata di giallo per la previsione di pericolo medio di incendio per la giornata di domani, giovedì 22 giugno 2023. Il bollettino è stato emesso dal Centro Direzionale di Protezione civile: "le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall'impiego di mezzi aerei “leggeri” della Regione".