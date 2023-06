Tutta Golfo Aranci saluta commossa il Luogotenente Pisanelli, doloroso commiato dei colleghi della Marina Militare

Olbia. Una folla silenziosa e composta ha accolto il feretro del luogotenente Salvatore Pisanelli, vittima del tragico incidente motociclistico avvenuto sulla pista del Mugello, in Toscana, lo scorso 22 giugno. Arrivato questa mattina a Golfo Aranci tanti cittadini e amici hanno voluto manifestare vicinanza e affetto alla moglie Olimpia con i due figli Asia e Giseppe, i genitori e la sorella di Salvatore, i suoceri, i nipoti e tutti i parenti affranti dall’immensa perdita. Alle ore 16 tutta la comunità di Golfo Aranci si è data appuntamento per rendere un commosso omaggio a un marito, padre e amico speciale. Ma il caloroso abbraccio è stato dato anche ai numerosi colleghi delle Capitanerie di Olbia e Golfo Aranci colpiti dal doloroso lutto e presenti in divisa d’ordinanza e in borghese sul sagrato della chiesa di San Giuseppe. Ad accogliere la salma don Bastianino Pirino, cappellano Militare della Marina di La Maddalena e don Carlos che ha espresso le sue condoglianze anche a nome del Parroco di Golfo Aranci don Dario D'Angelo. Durante la partecipata concelebrazione don Bastianino ha ricordato che "Salvatore non ci ha lasciato soli. Il Signore lo ha chiamato a lui. Il suo compito qua è materialmente finito ma il suo compito continua presso il Padre".

"Salvatore era uno di famiglia", ha detto commosso don Carlos definendolo discreto, gioioso e simpatico e ricordando di lui alcuni momenti di vita vissuta. Commovente l'ultimo doloroso commiato da parte dei colleghi militari della Capitaneria di Olbia che hanno onorato il 1° Luogotenente Salvatore Pisanelli con il brano del "Il silenzio" suonato da un collega d'arme.