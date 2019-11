Turismo 4.0: convegno a Olbia e Porto Cervo

Olbia, 27 novembre 2019 – La Cgil della Gallura e la Cgil di Milano, per la prima volta insieme, organizzano un convegno sul Turismo e l’Innovazione. L’obbiettivo – analizzando i rischi e le opportunità della Quarta rivoluzione industriale – è quello di individuare i percorsi che possono portare alla creazione di nuove figure professionali, legate al digitale, al turismo di alta qualità e al turismo sostenibile. Insomma, Turismo 4.0 e oltre.

L’appuntamento, articolato in tavole rotonde, si terrà in due giorni, il 28 e 29 novembre, l’ultimo dei quali organizzato in collaborazione con la Geasar e la Regione Sarda.

Giovedì 28 novembre, a Porto Cervo, nel Conference Center, sono in programma i dibattiti sul Turismo alberghiero (alle ore 15.30) e sul Turismo sostenibile (alle ore 17).

Nel primo tavolo interverranno Luisa Di Lorenzo (segretario generale Cgil Gallura), Danilo Deiana (segretario generale Filcams Gallura e confederale con delega turismo), Roberto Ragnedda (sindaco di Arzachena), Mario Ferraro (vicepresidente Confindustria Centro Nord Sardegna con delega al turismo e amministratore delegato Smeralda Holding).

E ancora: Franco Mulas (area manager Marriott Costa Smeralda), Paolo Manca (presidente regionale Federalberghi), Antonello Pannella (dirigente scolastico Ipsar Arzachena Costa Smeralda), Massimo Bonini (segretario generale Cgil Milano).

Nel secondo tavolo interverranno Marino Bussu (segretario confederale Cgil Gallura con delega all’Ambiente), Fabiana Usai (laureata in economia del turismo), Marta Battaglia (Direttore Legambiente Sardegna), Giovanna Spano (Gea Gioco educazione ambiente), Vasco De Cet (direttore Marina di Portisco), Roberto Cesaraccio (presidente Giovani Confindustria Sardegna).

Venerdì 29 novembre, all’aeroporto di Olbia, nell’aula magna, è in programma il dibattito sul Turismo e l’Innovazione (alle ore 17).

Parteciperanno Samuele Piddiu (segreteria Cgil Sarda), Settimo Nizzi (sindaco di Olbia), Massimiliano Cossu (amministratore delegato Portale Sardegna), Sergio Arnò (responsabile Centro per l’Impiego di Olbia), Gianluca Corda (dirigente scolastico Ipia di Olbia), Aldo Carta (direttore generale Cipnes Gallura) e Massimo Bonini (segretario generale Cgil di Milano).

“Vogliamo offrire agli studenti e ai lavoratori della Gallura – spiega Luisa Di Lorenzo – la possibilità di guardare al futuro con maggiore consapevolezza rispetto alle nuove opportunità lavorative create dall’economia digitale. In questa fase di transizione il ruolo del sindacato e delle altre parti sociali deve essere determinante per gestire il processo senza creare nuove e ancora più profonde diseguaglianze”.

Tutti gli appuntamenti sono aperti al pubblico.