Tredicenne in coma etilico: è emergenza alcol

Cagliari, 07 gennaio 2020 – Emergenza alcol tra i giovani: ormai i casi di giovanissimi in stato confusionale o, peggio, in coma etilico sono molto frequenti anche in Sardegna.

L’ultimo caso è stato raccontato dall’Unione e riguarda ragazzina di appena tredici anni trovata in coma etilico, nel cosiddetto “Terrapieno”, circondata da altri coetanei ubriachi.

La giovane è stata soccorsa e portata in ospedale a Monserrato: non sarebbe in pericolo di vita.

Il problema del consumo di alcol tra i giovanissimi rimane ed è una vera emergenza.

I danni che l’alcol può causare in età adolescenziale sono risaputi e scientificamente provati, eppure i ragazzini (così come i genitori) non sembrano esserne consapevoli.