Tragedia sulla Olbia-Livorno: muore un uomo

Olbia. Tragedia, ieri mattina, sulla Moby Aki che opera sulla linea Olbia-Livorno: allo sbarco in Toscana è stato trovato senza vita un uomo di 55 anni nell'area bar. Le cause del decesso non sono note, ma potrebbe essere stato causato da un malore.

L'uomo è stato trovato esamine ed è stato immediatamente soccorso dal medico di bordo e al 118. E' intervenuta la Polmare e sono stati fatti i rilievi del caso per ricostruire quanto avvenuto.