Tra Olbia e Alghero, ecco il tormentone dell’estate: Tierra de Amor

Olbia, 20 luglio 2020 – A cavallo tra il suo grande amore, Alghero, e la sua seconda casa, Olbia (e Gallura), Giampaolo Barceloneta – artista a tutto tondo, ma anche agente 0010 sul piccolo schermo – torna con un progetto musicale dedicato all’estate. Obiettivo? Divertire, far ballare e sognare, ma soprattutto “tormentare” come solo una canzone estiva può fare.

Si intitola “Tierra de Amor” ed è il nuovo inno alla libertà ritrovata dopo il lockdown: un ritmo estivo, trascinante, facile da memorizzare e da cantare, ma che è anche il connubio perfetto tra grandi artisti. Riccardo Doppio, algherese di nascita ma tedesco di adozione, ha riscritto la partitura della canzone che anni fa aveva proposto in una versione country. Un lavoro che, grazie agli arrangiamenti di Massimo Pizzalis, ha acquisito freschezza. “Le chitarre danno quel suono gitano che invita alla danza”, dice Riccardo Doppio che in Germania è una vera star; ha suonato e cantato accompagnato da grandi orchestre, con Gipsy King, con Alex Britti in grandi eventi musicali da Dusseldorf fino alla Piazza Rossa. Dopo avere ritrovato il suo amico di infanzia Giampaolo, Riccardo Doppio si è divertito riscrivendo il testo e la musica di “Tierra de amor”

La canzone sta velocemente conquistando il web e le radio hanno iniziato a trasmetterla.

Gli arrangiamenti curati da Massimo Pizzalis, rendono la canzone particolarmente avvolgente. Pizzalis, dal canto suo, in passato ha firmato canzoni capaci di vendere oltre 55.000 copie, diventando canzoni simbolo di una Sardegna dal ritmo coinvolgente.

“Tierra de Amor” è anche un video, girato lungo tutta la costa gallurese con gran finale a Punta Giglio nel parco di Porto Conte, grazie alla disponibilità del Presidente del Parco di Porto Conte Dott: Raimondo Tilocca. Anche in questo caso la musica diventa un buon mezzo di promozione del territorio.

Protagonista femminile del video è la giovanissima Miranda Careddu Panu, perfettamente a suo agio nei panni di una giovane femme fatale, le voci di Daiana Giangrande e di Marina Careddu, le chitarre di Fabrizio Zara le launeddas di Tore Nieddu e le coreografie della coreografa olbiese Mavi Careddu e la partecipazione di Luis Doppio, ballerino di flamenco, completano i gruppo di lavoro impegnato per la realizzazione di un progetto musicale che, come in passato, si presenta in maniera semplice, senza disdegnare la candidatura a sigla di un nuovo programma televisivo in onda su Sardegna 1 e una versione dance curata, come già accaduto in passato, dal Dj internazionale residente del Billionaire nel mondo, Andrea T Mendoza, legato a Barceloneta da antica amicizia.

Per Giampaolo Barceloneta ora è il momento della promozione, dopo il successo della scorsa estate di “Baila Sotto il sole, si prepara per il lancio regionale di “Tierra de Amor” su tutte le piattaforme digitali , in radio e sul web .