Torna da un viaggio: bambina di 9 anni sola in classe

Sassari, 30 ottobre 2020 – Una bambina di 9 anni sarebbe andata a scuola dopo essere tornata da un viaggio con i genitori. Una volta in classe la triste sorpresa per la piccola: unico compagno a 4 metri di distanza e gli altri banchi vuoti.

Il fatto sarebbe accaduto in Provincia di Sassari. 18 bambini non sarebbero stati mandati a scuola dai genitori per la paura che la bambina fosse positiva e che quindi avesse potuto contagiare tutti gli altri. La protagonista a quanto riporta la Nuova Sardegna sarebbe invece negativa e quindi inutilmente esclusa. Dopo l’accaduto sarebbe stata tanta l’agitazione nella chat delle mamme.