Terzo Settore: Regione chiama Associazioni a raccolta

Olbia, 13 giugno 2020 – Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, chiama a raccolta tutte le associazioni sarde.

“Un confronto costante e costruttivo con il mondo del terzo settore e del volontariato, per studiare insieme priorità e obiettivi delle politiche sociali. Le Istituzioni devono ascoltare il mondo del volontariato e del no profit, che ha fornito un aiuto determinante non solo durante la recente emergenza sanitaria, ma in tutte le situazioni di crisi”. Così il Presidente della Regione Christian Solinas presenta l’avvio delle procedure per la costituzione del Tavolo di consultazione degli Enti del terzo settore della Sardegna, voluto dalla Giunta. “Uno strumento – sottolinea il Presidente – che vuole concretizzare i valori della partecipazione e del confronto”.

“Ci attendono decisioni importanti su una grande varietà di temi che riguardano le politiche sociali e riteniamo che sia indispensabile dare voce al territorio per rispondere adeguatamente alle necessità dei cittadini”, dichiara l’assessore regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, Mario Nieddu.

Per comporre il Tavolo, la Regione ha avviato una procedura per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse che si chiuderà il 19 giugno e a cui possono partecipare gli enti del terzo settore in forma aggregata. Nello specifico possono rispondere all’avviso solo soggetti a cui aderiscono enti del terzo settore o loro aggregazioni.

“L’obiettivo – spiega l’assessore Nieddu – è dare massima rappresentatività a chi, nell’Isola, opera nell’ambito della solidarietà sociale, della cooperazione, dell’associazionismo e del volontariato. Sarà un tavolo flessibile che, di volta in volta, consentirà di ascoltare la voce dei componenti più direttamente coinvolti nelle tematiche da affrontare. Fra i primi argomenti che intendiamo portare all’attenzione del Tavolo c’è l’impiego di 1,2 milioni di euro di risorse nazionali, destinate a progetti che saranno proposti dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale”.

L’avviso è stato pubblicato nel portale istituzionale della Regione dedicato alle politiche sociali, SardegnaeWelfare, dove sono state indicate anche le modalità per l’invio delle manifestazioni di interesse.

“L’emergenza sanitaria per il coronavirus ha profondamente inciso anche sul nostro tessuto sociale. Ora più che mai è fondamentale lavorare insieme agli enti e alle associazioni e dare sostegno al Terzo Settore, che svolge una funzione irrinunciabile su tutto il territorio. La promozione di sinergie per il raggiungimento del bene comune è solo il primo passo di un lungo cammino che intendiamo percorrere insieme a chi, tutti i giorni, si spende per le nostre comunità”, conclude l’esponente della Giunta.