Olbia, terremoto Albania: la comunità olbiese si mobilita

Terremoto Abania: raccolta fondi attivata in città

Olbia, 26 novembre 2019 – Il terremoto avvenuto in Albania sta mobilitando gli Stati europei e in particolare l’Italia, che ha già mandato sul posto decine di specialisti della Protezione Civile e dei Vigili del fuoco per aiutare il popolo albanese nei soccorsi.

L’Italia è profondamente legata all’Albania per motivi storici e sociali: anche in Sardegna vi è una folta comunità albanese e una delle più numerose è a Olbia, dove vive e lavora perfettamente integrata nel tessuto sociale.

La comunità albanese-olbiese, profondamente colpita da quanto successo in patria, si è subito messa in moto con gli aiuti.

Diana Toska, attivissima rappresentante della comunità nonché membro attivo dell’associazione Labint e scrittrice, ha lanciato sui social un appello con tanto di raccolta fondi e iban.

L’obiettivo è quello di aiutare il popolo albanese, e in particolare la popolazione di Durazzo e zone limitrofe, a ripartire dopo la devastante distruzione del terremoto.

Chiunque volesse aiutare la comunità albanese, può donare a questo iban:

IT 94D0200832974001538264959