Tempio: scuole chiuse 2 giorni per restyling

Tempio Pausania, 27 febbraio 2020 – Ancora non si sono spenti i riflettori sul meraviglioso spettacolo delle sfilate allegoriche del Carnevale, che la città di Tempio Pausania continua a suscita interesse.

Oggi e domani le scuole primarie facenti parte dei plessi di Piazza della Libertà e San Giuseppe rimarranno chiuse per due giorni consentendo un’accurata pulizia delle aule.

Questa sarà l’ultima fase dell’operazione di restyling che ha veduto la sostituzione degli arredi delle scuole. Ora per ovvie ragioni di sicurezza e per completare l’allestimento il Vice Sindaco ha disposto con ordinanza dei due plessi scolastici per poter consegnare le aule pulite con banchi, sedie, cattedre e arredi vari nuovi di zecca.

Si è reso necessario un finanziamento di 300 mila euro che di certo stravolgerà gli ambienti scolastici rendendoli più moderni e funzionali. Viene così attuato il progetto “[email protected]”della Regione Sardegna nel quale l’Amministrazione comunale guidata dal Vice Sindaco Gianni Addis e in particolare l’Assessore Francesco Quargnenti hanno creduto fermamente. Hanno dato il loro contributo all’operazione i funzionari e i tecniccon grande impegno. Sono stati messi da parte i vecchi banchi rettangolari, per fare spazio a quelli più moderni e funzionali trapezoidali, con piani di lavoro dai colori tenui utili per non affaticare la vista agli alunni.

Le postazioni lavoro sono alquanto innovative prevedendo delle sedie ergonomiche antiribaltamento di ultima concezione. Anche per il corpo docente sono state previste nuove cattedre e ogni aula sarà inoltre accessoriata e complementi di arredo fino ad oggi inusuali.

La mensa scolastica vedrà anch’essa delle sostanziali novità con la sostituzione dei tavoli.

All’asilo Spinsateddu invece un nuovo arredamento renderà gli ambienti più caldi e accoglienti per i piccoli cittadini: tende nuove, arredamento, gioco morbido per la stanza giochi, nuove panchette e sedie a misura per la mensa.

Verrà creato di certo un nuovo clima scolastico in città. Più nessuna scusa per non andare a scuola volentieri.