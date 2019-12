Telti: Turismo verde e Cia annunciano revisione Tari agriturismi

Telti, 1 dicembre 2019- A Telti la Cia Nord Sardegna e Turismo Verde hanno organizzato un incontro aperto agli operatori degli agriturismi in merito alle novità sulla Tari per gli agriturismi.

Una trentina di operatori degli agriturismi hanno ascoltato le proposte della Cia – Nord Sardegna e di “Turismo Verde”, l’associazione territoriale di agriturismo promossa dalla Cia.

Nel corso del dibattito è stato annunciato che la Tari, per questo specifico settore, sarà revisionata “Sarà rivista la Tari per gli agriturismi – ha spiegato il presidente della Cia NordSardegna Michele Orecchioni -. Questa è per noi una grande soddisfazione. Come ha deciso una recente sentenza del Tar dell’Umbria, le tariffe per gli agriturismi saranno diverse rispetto a quelle previste per le strutture alberghiere. Invieremo una circolare ai Comuni del Nord Sardegna e ai diretti interessati per dare la buona notizia”.

Nell’incontro anche la decisione, fortemente voluta dal responsabile territoriale Cia Gallura Giampiero Branca, di richiedere all’agenzia regionale Laore di riprendere i corsi obbligatori per gli operatori turistici che non hanno partecipato. I corsi si svolgeranno tra gennaio e febbraio 2020. In questo la Cia ha fatto da pioniere.

Tra i temi dell’incontro a Telti anche le misure creditizie: “Esistono, a livello regionale, delle agevolazioni per gli agriturismi incoraggiate dal Banco di Sardegna” – ha spiegato Orecchioni.

AgriChef. La Cia Nord Sardegna aderisce al progetto nazionale AgriChef grazie alle collaborazioni con gli Istituti alberghieri sardi.

Il riconoscimento di Agrichef, termine unico depositato dalla Cia, viene dato al cuoco di comprovata abilità ed esperienza che esercita il

suo mestiere all’interno della cucina dell’agriturismo, impegnandosi a trasformare principalmente produzioni agricole aziendali, o di prossimità, nel rispetto della stagionalità e dei saperi contadini, e utilizzando ingredienti legati alla tutela della biodiversità. Al momento in Italia quelli che hanno ottenuto il riconoscimento di AgriChef sono un centinaio.