Telti: successo per la presentazione del volume della collana "Santi e Patroni in Sardegna" curato da Viviana Pinna

Telti. Grande interesse e successo per la presentazione del volume “Telti. Il culto di Santa Vittoria e Santa Anatolia”. Venerdì sera i teltesi si sono dati appuntamento al Salone Parrocchiale intitolato a Don Nino Fresi per ascoltare da vicino la loro concittadina archeologa Viviana Pinna, curatrice del 14esimo volume della Collana “Santi e Patroni in Sardegna” per i tipi dell'Editoriale Documenta. L'opera di Viviana Pinna ha visto la luce dopo un anno di ricerche d’archivio, studio ed interviste. Pubblicata con la consulenza scientifica della Biblioteca di Sardegna si presenta fresca e di agile lettura grazie allo speciale font tipografico proposto dalla nota casa editrice di Cargeghe.

A presentare il volume e a condurre la serata un brillante Stefano Giuliani, Direttore del Museo Archeologico Nazionale “Giorgio Asproni” di Nuoro e dell'Antiquarium Turritano di Porto Torres. Accanto a lui la curatrice e il parroco di Telti Don Mauro Bucciero, che ne ha firmato la prefazione.

“È un libro completo che si legge volentieri grazie alla lettura facilitata che lo rende alla portata di tutti. Dice effettivamente le cose essenziali per quanto riguarda la storia delle due sante, del comitato della festa e dei festeggiamenti. Accanto alle testimonianze alcune belle foto permettono anche a chi non è presente di gustare la bellezza della nostra chiesa di Telti”. Così ha dichiarato il parroco Bucciero ai numerosi presenti ringraziando Viviana Pinna per aver contribuito ancora una volta alla valorizzazione e alla custodia della memoria delle tradizioni teltesi.

“L’autrice si è sicuramente messa a disposizione per renderlo ad alta leggibilità, il volume è infatti molto chiaro, mai banale e racconta passo per passo la storia e tutto ciò che ruota attorno al culto delle due sante Vittoria e Anatolia,- così ha spiegato ai numerosi presenti Stefano Giuliani esponendo con cura tutti gli argomenti che compongono il 14esimo volume della collana “Santi e Patroni in Sardegna”. - Non solo archeologia e architettura, ma anche approccio storico e tanta antropologia culturale con aspetti legati alla devozione popolare ed infine la voce dei protagonisti che hanno raccontato i loro ricordi”. Numerosi sono i contributi che impreziosiscono il volume “Telti. Il culto di Santa Vittoria e Santa Anatolia”: l’interessante articolo dell'architetto Cecilia Sanna; le testimonianze orali Don Javier Aquino, Don Mauro Bucciero, Anna Calvisi, Francesca Fresi, Anna Maria Giagheddu, Don Mauro Moretti, Salvatore Pattitoni, Giovanni Pinducciu, Domenico Pirina, Giovanna Pirina, Mariapia Pirina, Paola Pirina, Mariuccia Soro e i componimenti di Mariapia Pirina e Pier Matteo Pirina, infine le tavole illustrate delle artiste Carla Mancini, Aurelia Nudda e Liliana Pinducciu. Un lavoro molto curato che ha visto il coinvolgimento di gran parte della comunità teltese. A pagina 136 del volume si legge, tra i nomi dei presidenti del comitato dei festeggiamenti delle due sante Vittoria e Anatolia, proprio quello dell'archeologa Viviana Pinna da sempre impegnata per la valorizzazione dei beni culturali della sua amata comunità teltese: insomma un'ottima occasione per fare un lavoro partendo proprio dal cuore della festa e da chi l'ha sempre amata con passione ed impegno.