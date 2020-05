Spostamenti tra Regioni? Solo se a basso rischio

Olbia, 22 maggio 2020 – Il rebus della ripartenza dei trasporti aerei è tutto condensato in un dato: Rt (“R con t”), sarà questo numero a decidere chi potrà aprire i confini e a quale regione italiana. L’unica certezza è che i confini regionali rimarranno blindati fino al 2 giugno: dal 3 ci sarà un allentamento, ma dipenderà dai numeri. Sulle modalità, poi, tutto è molto confuso.

Intanto, il ministro Francesco Boccia ha chiarito che i confini regionali potranno essere messi in “comunicazione” tra Regioni a basso rischio e dunque con lo stesso rischio di contagio. Quindi le Regioni che in questo momento sono più a rischio potrebbero, se confermata questa linea, “comunicare” solo tra loro. Tra queste vi è la Lombardia, dove Milano ha fatto registrare ieri un aumento di contagi con Rt salito a 0,86: il livello di allerta è Rt=1, che non deve essere superato.

C’è poi tutta la questione della certificazione, del passaporto sanitario e della quarantena. Non c’è solo la Sardegna a chiedere una “garanzia” per i passeggeri in ingresso: a questa richiesta si sono accodate la Sicilia (che ci sta lavorando da aprile) e la Puglia (che sta avanzando l’idea del tampone per tutti i turisti).

Sul passaporto sanitario deciderà il Governo, Boccia lo ha già chiarito, ma è ovvio che il “liberi tutti” non potrà garantire la non circolazione del virus. Senza una qualche certificazione, infatti, potrebbe essere deciso di portare avanti la “quarantena”, ma che vacanza è se poi il turista deve rimanere confinato nella sua stanza in albergo? Il braccio di ferro tra Governo e Regioni continua.

In ogni caso, il 29 maggio dovrebbero essere pubblicate le linee guida.