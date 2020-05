Spiagge e concessioni, nuove regole: prenotazione e distanza sociale 1 metro

Olbia, 16 maggio 2020 – Scordiamoci tutti le linee guida Inail che tanto hanno fatto discutere: il Governo Conte ha concordato un documento operativo insieme alle Regioni, alle Provincie Autonome e alle Regioni a Statuto Speciale e sarà questo a fare da base per le linee operative delle varie comunità locali. Queste linee guida sono quelle che la Regione Sardegna dovrà recepire ed eventualmente adattare se necessario. In questo documento sono molte le novità: iniziamo con gli stabilimenti balneari e le spiagge.

Le parole d’ordine sono chiaramente igienizzazione e distanziamento sociale, ma le regole sono un po’ meno arzigogolate di quelle dell’Inail, particolare sulle distanze da tenere e su come si potrà stare in spiaggia.

Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari è necessario predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione che dovrà essere comprensibile dai clienti di tutte le nazionalità, dovranno essere presenti prodotti igienizzanti in più punti dello stabilimento/concessione, dovrà essere privilegiata la prenotazione e si potranno tenere i nominativi per 14 giorni, potrà anche essere rilevata la temperatura corporea (l’accesso sarà impedito se superiore ai 37,5°C.

La parte che è cambiata di più è quella del distanziamento sociale. Nello stabilimento bisognerà “Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita”.

Il distanziamento tra gli ombrelloni dovrà assicurare ad ognuno di esso una superficie di circa 10 metri quadri. Le attrezzature a spiaggia, se non posizionate sotto l’ombrellone, dovranno essere distanti almeno 1,5 metri l’una dalle altre.

Le igienizzazioni dovranno essere regolari. “Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata”.