Solinas: “spostamenti consentiti in Provincia”

Olbia, 28 aprile 2020 – Se per quanto riguarda gli arrivi dall’esterno della Sardegna c’è l’intenzione, ancora per qualche settimana, di mantenere il blocco, per gli spostamenti dentro l’Isola c’è un’idea diversa da parte del Presidente della Sardegna, Christian Solinas, ed è quella di premiare i sardi che hanno rispettato con grande senso civico il lock down.

L’intenzione del governatore è quella di “allentare le misure per tutti i sardi nella circolazione all’interno dell’isola con una gradualità. Prima all’interno della propria Provincia e poi verso tutta l’Isola, mantenendo gli arrivi extra Sardegna fermi finché non avremo realizzato quel sistema di controlli all’accesso”.

Nel punto stampa di ieri sera, il presidente Solinas ha così annunciato che la Sardegna avrà – salvo colpi di scena dell’ultimo minuto – un calendario di riapertura diverso rispetto a quello preparato dal Governo.

Verrà sottoposto un pacchetto di proposte al Governo Conte, mentre l’ordinanza sarda (che riguarderà anche le attività) verrà emessa qualche giorno prima del 4 maggio, presumibilmente entro 72 ore.

“Dovrò verificare con il Governo e con il Prefetto – ha aggiunto Solinas – Siamo una Regione autonoma e vogliamo esercitare tutta la nostra autonomia”.

Lo spostamento “libero” in Provincia (e poi, successivamente, su tutta la Regione), se verrà poi confermato, è una novità importante rispetto a quelle introdotte dal dpcm del 26 aprile poiché non dovrebbe prevedere la giustificazione: cosa, invece, prevista dal Governo. Il condizionale è d’obbligo: questi 2/3 giorni di riflessione serviranno a capire se e come attuare questa particolare differenziazione.