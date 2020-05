Solinas: “nessuna quarantena per i turisti”

Olbia, 23 maggio 2020 – Sardegna, isola sicura: questa in breve la strategia che il presidente Christian Solinas intende portare avanti. L’ha spiegata lui stesso in un breve filmato (che trovate alla fine dell’articolo) postato sulla pagina ufficiale della Regione Sardegna.

“La Sardegna spalanca le braccia ai turisti”: inizia così il messaggio di Solinas che ha lo scopo di tranquillizzare tutto il settore e spiegare in cosa consiste questa strategia. “Non esiste alcuna quarantena per i turisti – continua Solinas -. La quarantena è riferita soltanto alle persone che arriveranno fino al 2 giugno. Data fino alla quale non è consentito il transito tra Regioni e quindi non esiste flusso turistico”.

Questa precisazione è importante perché, purtroppo, in molti hanno compreso male l’ordinanza della Regione Sardegna. “Dal 3 giugno riapriremo i voli progressivamente fino ad arrivare alla piena operatività al 25 con tutti i voli internazionali”. Solinas, dunque, conferma le date già comunicate in precedenza.

Poi, il messaggio diretto ai turisti: “Chiediamo soltanto una piccola cautela in più: munirsi di un certificato di negatività rispetto al virus perché la Sardegna che ha spento la circolazione virale vuole rimanere sana per gli abitanti e per i turisti”.

“Venire i Sardegna significa arrivare sani e ripartire sani: si potrà fare una vacanza nel vero senso del termine”, conclude il presidente della Regione.