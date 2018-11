Sindaci della Gallura: convocata la Conferenza Territoriale

Olbia, 3 novembre 2018- Il giorno 05.11.2018, presso la sala riunioni dei locali della Ex Provincia di Olbia-Tempio, in Via Nanni, alle ore 10.30, si terrà la riunione del CAL (Consiglio delle autonomie Locali), unitamente alla Conferenza Territoriale dei Sindaci della Gallura, per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno:

1. Parere sulla Proposta di Legge, n. 405, relativa a “Istituzione della Provincia del Nord Est della Sardegna”, presentata dai Consiglieri Regionali Meloni, Fasolino, Satta e Zanchetta, approvata all’unanimità dalla competente I Commissione del Consiglio Regionale della Sardegna;”

2. Varie ed eventuali.