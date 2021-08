La denuncia: contrattazione per la preziosa sabbia rosa di Budelli

Budelli. La sabbia, le conchiglie e gli altri tesori naturali dei litorali sardi non fanno gola solo ai turisti desiderosi di portarsi a casa dei souvenir, in barba ai divieti. Esiste infatti un vero e proprio mercato illegale, che supera i confini dell'Europa e che vede entrare in azione dei saccheggiatori professionisti anche negli Usa e Giappone.

La pagina Facebook “Sardegna rubata e depredata", da anni in prima linea nel denunciare le razzie del patrimonio ambientale isolano, è la prima a darne l'annuncio. Uno dei tesori più ambiti, viene sottolineato, è la sabbia rosa dell'isola di Budelli nell'Arcipelago della Maddalena: "Spesso, a commento dei nostri post, in tanti non si spiegano l'esigenza di rubare e portarsi a casa sabbia, sassi e conchiglie al rientro dalle vacanze in Sardegna, rischiando peraltro una sanzione da 1000 euro. La maggior parte delle persone in verità non ha una ragione precisa. Alcuni lo fanno probabilmente perché è tale il senso di disagio nel dover lasciare l'Isola che tentano in maniera disperata, ma purtroppo vana, di portarsene via un pezzetto tra le mani anziché conservare i ricordi nella memoria e nel cuore. Di sicuro in mezzo a questi disagiati c'è la categoria dei collezionisti".

Oltre alle vendite sulle piattaforme on line, spunta ora un gruppo Facebook di collezionisti privati, dove pare si possa commerciare solo con la sabbia. Nessun acquisto o vendita ma solo uno scambio, anche per mantenere l'integrità del gruppo e rendere la raccolta della sabbia così eccitante. Il tutto però avviene in privato, senza post pubblici, ma avviene in violazione di tutte le regole e soprattutto in danno all’ambiente naturale della Sardegna.