Scatta coprifuoco alle 23, e la Sardegna sempre più zona bianca

Olbia. Da domani scatta il coprifuoco alle ore 23.00. La morsa del virus a quanto pare finalmente si è allentata, seppure non si possa cantare ancora vittoria.

Resta comunque l’osservanza delle regole anti contagio, ma finalmente la popolazione tutta potrà riprendere le attività del quotidiano.

Sardegna quindi zona bianca dal prossimo 1° giugno, e il Governo draghi sta mettendo a punto nuovi parametri di classificazione. Stavolta non ci baserà più sull’indice Rt, ma sull’incidenza e il tasso di ospedalizzazione.

Le riaperture approvate dal Consiglio dei ministri verranno attuate gradatamente: il coprifuoco slitterà alle 23 a partire da domani e dal 7 giugno passerà alle 24. Il 21 giugno cesserà di essere come già previsto in tutte le zone bianche. Sempre dal 1° giugno ristoranti e bar aperti a pranzo e a cena anche all’interno dei locali. Prossimo weekend vedrà la riapertura di mercati e centri commerciali, e da lunedì prossimo si potrà tornare in palestra. Dal 1° luglio riapertura anche per le piscine le piscine al chiuso. Matrimoni al via dal prossimo 16 giugno con il cosiddetto “green pass”. Bisognerà attendere il 15 giugno per tornare ad usufruire dei i parchi a tema. Le discoteche dovranno attendere ancora.