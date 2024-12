Sbarca a Olbia con un carico di droga: 15 kg di cocaina pronti per le festività

Olbia. Sbarca dal traghetto Civitavecchia-Olbia con 15 kg di cocaina, destinati al sud dell'isola. Dopo essere sbarcato nel centro gallurese l'uomo si sarebbe messo in viaggio con la sua utilitaria per raggiungere Cagliari.



L'uomo, di origine romana è stato fermato dalla polizia sulla 554 in direzione Selargius: a quanto riferito, a bordo della sua 500 deteneva il carico destinato allo spaccio nelle prossime festività. Lo riferisce La Nuova Sardegna.