Sardegna, vela: il Coronavirus blocca tutte le attività agonistiche

Olbia, 25 febbraio 2020 – A quanto pare è crescente la preoccupazione per il possibile diffondersi del Coronavirus anche nella nostra Isola, tanto che anche il mondo sportivo sardo sta accusando pesantemente l’allarmismo nazionale.

Come riportato sui social e dal sito sailingsardinia.it il mondo dell’agonismo velico si sta bloccando. Tutti gli atleti dediti allo sport della vela in questo caso, che stanno completando la loro impegnativa preparazione olimpica, dovranno interrompere le attività come da le ultime disposizioni dettate dalla FIV.

Anche se la località di Cagliari che è stata designata quale base per gli allenamenti delle squadre olimpiche non ha fino ad ora manifestato alcun allarme medico, tutto è stato fermato.

Nell’ambiente sportivo sta prendendo sempre più forma la possibilità che addirittura le Olimpiadi in programma per la prossima estate a Tokyo possano slittare di un anno.

Ci si interroga quindi a questo punto anche sul destino dell’ America’s Cup World Series di Cagliari che si sarebbe dovuta disputare a breve.

Di seguito riportiamo il comunicato della Federazione Italiana Vela.

“Comunicato FIV: La Federazione Italiana Vela, in ragione dei recenti sviluppi dell’epidemia da coronavirus (COVID 19), comunica la sospensione cautelativa temporanea delle attività radunali e formative delle proprie Squadre sul territorio nazionale con effetto immediato”.

“La Federazione, rimanendo in costante contatto con gli organismi e le istituzioni sportive e intergovernative, si riserva di prendere ulteriori provvedimenti e di dare ulteriori comunicazioni nel corso delle prossime ore”.

Si attendono sviluppi.