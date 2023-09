Sardegna, tutti a scuola il 14 settembre: ecco il calendario del nuovo anno

Olbia. E' stato reso pubblico dal Ministero dell'Istruzione il calendario di inizio e fine scuola per l'anno scolastico 2023-2024, contenente anche tutte le festività in programma, valido per tutte le regioni d'Italia. In Sardegna le lezioni inizieranno il prossimo 14 settembre, per terminare il giorno 7 giugno 2024. Le festività natalizie andranno dal 23 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024, mentre quelle pasquali dal 28 marzo al 2 aprile 2024.

Nel sito del Miur sono inoltre inserite tutte le festività nazionali (clicca qui).