Sardegna: tragico frontale, muore bambino di 7 anni

Nurri, 27 agosto 2019 – Uno scontro frontale tra una Fiat Panda e una Renault Clio si è verificato ieri, 26 agosto, lungo la strada comunale Mandas Donigala Sirigus in località Cuccuru e’ Omu. A bordo della Fiat viaggiavano un uomo 60enne e suo nipote Davide Agus di 7 anni. Sull’altra auto un ottantenne di Nurri. L’incidente si è verificato intorno alle 19.30 per cause ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 con 2 ambulanze, i vigili del fuoco di Mandas e i carabinieri di Nurri e di Isili. Le condizioni del bambino coinvolto sono apparse fin da subito gravi. Gli uomini del 118 hanno cercato di rianimarlo per oltre un’ora, ma il piccolo non c’è la fatta.

Il nonno è illeso. L’anziano alla guida della Clio, è ora ricoverato al Brotzu con un trauma toracico.