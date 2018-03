Sardegna nella top ten delle mete preferite dai camperisti

Olbia, 01 aprile 2018 – Secondo gli studi di Apc, l’associazione produttori caravan e camper, tra le mete suggerite ai 600mila camperisti italiani che andranno in giro con il loro mezzo per le vacanze di Pasqua: nella top ten dei migliori itinerari non c’è il mare, ma un paese dell’entroterra, Barumini, famoso per il complesso nuragico Su Nuraxi (patrimonio Unesco dal 1997).

Lo scorso anno il settore camperistico italiano ha fatto registrare un +19,5% per quanto riguarda i veicoli immatricolati. Sempre secondo Apc, l’utenza tipo che trascorrerà a bordo di un camper le prossime vacanze pasquali è costituita prevalentemente da famiglie di 4 persone (32%), di età compresa tra i 30 e i 50 anni, con 1 o 2 figli, che trovano questo genere di vacanza molto comoda per costi, sicurezza, tranquillità e comodità.

Al secondo posto (26%) le coppie di età compresa tra i 46 ed i 65 anni, che prediligono i camper per l’opportunità che questa soluzione offre di sentirsi sempre e ovunque come se si fosse “a casa propria”. In terza posizione (17%) si collocano infine piccoli gruppi di amici, tre o quattro persone.