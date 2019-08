Sardegna, lo storico Trenino Verde ripartirà!

Olbia, 03 agosto 2019 – Il Trenino verde può ripartire! A darne notizia è la Regione Sardegna, grazie all’entrata in vigore della legge sulle linee ferroviarie a uso turistico approvata dal Parlamento lo scorso 31 luglio. Lo storico trenino, che percorreva il cuore della Sardegna, ripartirà.

Infatti la Regione ha dato – con tempestività e senso di responsabilità – il via libera al contratto di gestione e manutenzione con l’Arst, ultimo passaggio per il riavvio del servizio.

“Abbiamo sollecitato più volte – commenta con soddisfazione l’assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde – che la vecchia legge venisse modificata: è stata approvata e finalmente ieri è entrata in vigore. Così oggi stesso abbiamo dato l’ok al contratto con l’Arst e il Trenino verde può ripartire da subito. È una grande vittoria per tutta la Sardegna, sono contento per i nostri operatori turistici. È un treno storico, una risorsa importante e non solo simbolica per la nostra economia, e in questi anni io e tutta la Giunta faremo di tutto per valorizzarlo”, conclude Todde.