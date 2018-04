Olbia: medaglia d’argento per le prenotazioni di case vacanze

Olbia, 07 aprile 2018 – Sul panorama nazionale, la Sardegna è al secondo posto per quanto riguarda l’early booking, cioè le prenotazioni con largo anticipo: anche a livello di province, l’isola conquista la medaglia d’argento, con Olbia-Tempio seconda solo a Lecce.

Il costo medio della vacanza prenotata con largo anticipo è di 935 euro per un soggiorno che dura mediamente 10 notti. Le spese più elevate si sono registrate in alcune località sarde, come Costa Rei: si è arrivati a tirare fuori da portafogli o carta di credito fino all’80% in più rispetto alla media. Sono alcuni dati dell’analisi di CaseVacanza.it, portale del settore degli affitti turistici, riportati da Ansa.

Dal monitoraggio emerge chiaramente che in Italia nel mese di marzo 2018 il 30% di chi questa estate soggiornerà in una casa vacanza ha già riservato il proprio immobile. E più del 10% dei vacanzieri previdenti si è rivolto alle province sarde di Olbia-Tempio e Cagliari. A seguire, Livorno e Grosseto che si sono assicurate l’8% delle preferenze.

Le nazioni da cui proviene la maggior parte degli utenti che hanno prenotato con almeno 90 giorni di anticipo sono Germania, Francia e Regno Unito.