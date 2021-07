Sardegna, secondo posto in Italia per la variante Delta

Sardegna. Aumentano i casi positivi alla variante Delta del virus. Quanto riportato da diversi quotidiani nell'Isola - secondo i dati riportati dall'ISS e dal Ministero della Salute, oltre ai laboratori regionali - la Sardegna il 22 giugno si trovava al secondo posto dopo il Friuli Venezia Giulia per la prevalenza pari al 66,7% della variante Delta. "Nuovi casi riscontrati anche in pazienti con una sola dose di vaccino Pfizer", ha dichiarato il direttore del laboratorio analisi dell'Aou di Cagliari, "senza sintomi e la positività è durata per meno di 10 giorni".

C'è da dire che i reparti Covid di Cagliari e Nuoro hanno visto nuovi ingressi positivi al virus di persone non immunizzate, a Cagliari per esempio si contano - neglio ultimi giorni - 18 ricoveri di persone non vaccinate, al San Francesco di Nuoro sono tre i ricoverati positivi alla variante Delta, una 60enne straniera vaccinata mentre gli altri due non vaccinati.