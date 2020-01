Sardegna, scuole: boom delle iscrizioni on-line

Olbia, 8 gennaio 2020 – Segno dei tempi moderni. Ora viaggia su Facebook l’invito dell’attuale ministro della pubblica istruzione Lucia Azzolina, a procedere alle iscrizioni scolastiche, a mezzo web.

Le iscrizioni on line sono partite nella giornata di ieri malgrado le scelte scolastiche sono già state effettuate da una buona parte delle famiglie italiane in modo tradizionale. Già nel tardo pomeriggio si registrava un picco pari al 48% in più rispetto all’anno scorso, da parte del Miur (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca).

Si avrà tempo fino al prossimo 31 gennaio per inoltrare la domanda di iscrizione seguendo le istruzioni sul portale Iscrizioni online.

Sono ormai obbligatorie le iscrizioni per gli alunni delle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e di II grado. L’invio on line delle domande di iscrizione deve essere inoltrata anche per tutti i corsi di dei centri di formazione professionale nella Sardegna e nelle altre regioni che hanno aderito tale procedura: Sicilia, Calabria, Piemonte,Lazio, Liguria, , Molise, Veneto,Umbria e Lombardia.

Solo perle scuole dell’infanzia al momento la procedura rimane invariata a mezzo cartaceo.