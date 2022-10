Sardegna, ruba la sabbia e la invia in Germania: turista finisce nei guai

Olbia. Non si fermano i ladri di sabbia e conchiglie. L'ultima scoperta è stata fatta grazie ad un pacco sospetto, pronto per essere spedito ma scoperto giusto in tempo.

Si legge nel post pubblicato su Facebook da "Sardegna rubata e depredata": "Essendo perfettamente consapevole di commettere un reato, ma non avendo nessuna intenzione di rinunciare al bottino, questa persona, dalla presunta mente superiore, ha escogitato il piano perfetto. Spedire al proprio domicilio un plico postale con la refurtiva per evitare di incorrere in fastidiose noie giudiziarie. Li frego tutti con destrezza, deve aver pensato la fantasiosa ladruncola Teutonica. Purtroppo però oggi doveva essere in debito con la malasorte.

Dall'altra parte dello sportello c'era una altrettanto fantasiosa dipendente delle Poste che, maneggiando il plico, ci ha messo un attimo a capire di cosa si trattava. Così, dopo aver accettato la spedizione, ha immediatamente coinvolto gli inquirenti per avere conferma dei suoi più che fondati sospetti. Tra qualche settimana, al posto del prezioso bottino, la nostra amica nordica riceverà sempre un plico ma contenente una notifica di contestazione di reato e una ingiunzione di pagamento della relativa sanzione. La sabbia rubata dalla spiaggia di Isarutas invece molto presto tornerà al suo posto e se ne occuperà la nostra carissima amica dipendente delle Poste alla quale va tributata la nostra profonda gratitudine", conclude la nota.