Sardegna: ritirati farmaci contenenti ranitidina.

Olbia, 24 settembre 2019 – Ancora un allarme lanciato nel settore della farmaceutica in Italia,

Federfarma rende noto che l’Agenzia Italiana del Farmaco ha disposto il ritiro dalle farmacie e dalla catena distributiva, di tutti i lotti di medicinali contenenti il principio attivo ranitidina prodotto presso l’officina farmaceutica Saraca Laboratories Ltd– India.

Inoltre a scopo precauzionale, è fatto divieto di utilizzo di tutti i lotti commercializzati in Italia di medicinali contenenti Ranitidina prodotta da altre officine farmaceutiche diverse, in attesa che vengano analizzati. Provvedimenti analoghi sono in corso di attuazione anche negli altri Paesi dell’Unione Europea e in diversi paesi extraeuropei.

La ranitidina è utile nel trattamento dell’ulcera, del reflusso gastroesofageo e delle condizioni in cui lo stomaco va producendo quantità eccessive di acidi, come la sindrome di Zollinger-Ellison.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione dell’FDA relativa alla presenza di un’impurezza da N-nitrosodimetilammina (NOMA), appartenente alla classe delle nitrosammine, riscontrata nel principio attivo ranitidina prodotto presso la suddetta officina.

L’AIFA sta lavorando insieme all’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e alle altre agenzie europee per valutare il grado di contaminazione nei prodotti coinvolti e adottare misure correttive.

I pazienti che attualmente vengono trattati con i medicinali a base di ranitidina, potranno vedere la loro terapia sostituita da un trattamento alternativo autorizzato per le stesse indicazioni.

Massima attenzione.