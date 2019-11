Sardegna, Regione: reddito di libertà contro le violenze

Olbia, 21 novembre 2019 – Ancora una volta la regione Sardegna si interroga sulle problematiche che toccano il mondo delle donne. La violenza di genere è ancora una piaga sociale che purtroppo non accenna ad arrestarsi.

In ambito domestico che all’interno dei luoghi di lavoro, è stato uno degli argomenti nel protocollo d’intesa sottoscritto a Cagliari dagli assessori regionali del lavoro Alessandra Zedda, e della sanità e assistenza sociale, Mario Nieddu, e Aidda (Associazione imprenditrici e donne dirigenti di azienda), presentato durante l’incontro “Im-PrendiAmoci il nostro futuro”.

L’evento ha anticipato la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” ed ha visto la partecipazione oltre agli esponenti della Giunta Solinas, di Caterina Montaldo, presidente di Aidda Sardegna, e la consulente del lavoro Francesca Bragaglia.

E’ stata sottolineata ancora una volta, semmai ve ne fosse ancora bisogno, l’importanza dell’emancipazione economica femminile tra i fattori chiave per il contrasto della violenza di genere. L’assessore Zedda sottolinea l’insicurezza economica possa indurre ” alcune donne a non denunciare e a non allontanarsi dai partner violenti. L’accordo siglato oggi è improntato a dare sostegno alle donne anche su questo punto, promuovendo l’azione sinergica tra la Regione e le associazioni. Come assessorato del Lavoro diamo sostegno all’imprenditoria femminile ed è nostra intenzione promuovere l’inserimento e il reinserimento lavorativo anche attraverso agevolazioni e incentivi alle imprese che assumono donne vittime di violenza”.

I dati Istat registrati in Italia non sono affatto incoraggianti e riportano alla ribaltaoltre 500 mila vittime ufficiali. “La rete di protezione regionale – spiega l’assessore Nieddu – è pienamente operativa e fornisce assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori. Abbiamo recentemente approvato il finanziamento per i centri antiviolenza dell’Isola e le case d’accoglienza con 1,5 milioni di euro e abbiamo già pronto il provvedimento sul Reddito di libertà che porteremo a brevissimo in Giunta”.

Ancora una volta la Regione Sardegna sostiene le donne e contrasta ogni forma di violenze di genere. Iniziative, legislazioni e dibattiti che aiutano le vittime a sentirsi sempre meno sole.