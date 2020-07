Sardegna, regina 2020: primato relax e sicurezza sanitaria

Olbia, 13 luglio 2020 – Dopo il lockdown la Sardegna data la sua immediata chiusura e i “pochi” casi è reputata come la Regione più sicura e tranquilla per trascorrere le vacanze.

Secondo l’Osservatorio Italiano Jfc delle Destinazioni Balneari la Sardegna è la regina del 2020. L’isola con il bollino Covid free è tra le principali mete scelte dai turisti per l’estate dopo la quarantena. Fino all’anno scorso la ricerca delle mete era orientata verso le località trendy e/o low cost. Quest’anno i vacanzieri cercano relax, tranquillità ma soprattutto la sicurezza dal punto di vista sanitario.

Per quanto riguarda le destinazioni più rilassanti alla Sardegna è stato attribuito un punteggio di 2.302 punti secondo l’Osservatorio Jfc che valuta le preferenze degli italiani seguita dalla Puglia e Sicilia. Primato per la Regione anche per il più alto livello di sicurezza sanitaria con l’attribuzione per l’isola di 1.560 punti seguita da Emilia Romagna e Veneto.