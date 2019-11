Sardegna: pullman rischia di ribaltarsi, a bordo 42 anziani salvati dai VVF

Sestu, 18 novembre 2019– Momenti di panico quelli vissuti ieri sera da 42 anziani di Cagliari e dintorni che rientravano da una gita.

Ieri il pullman che li trasportava, per cause ancora da accertare, è uscito fuori strada.

Finendo in cunetta le ruote del mezzo si sono bloccate facendolo rimanere in bilico per interminabili minuti.

Dato subito l’allarme, sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Cagliari con mezzo autopompa e autogru.

Il pullman è stato quindi imbragato e finalmente riposizionato correttamente sull’asfalto.

Nessuno dei passeggeri ha riportato ferite, solo tanta paura per quel pesante mezzo che ha rischiato di ribaltarsi: sventato pericolo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco.