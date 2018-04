Sardegna: l’isola tra le nove regioni virtuose per il Psr

Olbia, 14 aprile 2018 – Sardegna regione virtuosa: l’isola figura infatti tra le regioni italiane che non rischiano il disimpegno automatico, cioè la restituzione alla Ue delle risorse stanziate per il loro Piano di sviluppo rurale 2014-20. Rispetto alle undici inserite nella lista nera delle regioni che non hanno raggiunto il traguardo di spesa previsto per dicembre 2018, la Sardegna è riuscita a conquistre il risultato con dieci mesi di anticipo, già lo scorso febbraio.

Come riporta La Nuova Sardegna, il giornale online PianetaPsr sottolinea che oltre alla Sardegna, nel novero delle zone virtuose ci sono Umbria, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Sicilia, Calabria e le province autonome di Trento e Bolzano. La Lombardia è molto vicina a tagliare il traguardo, e così il Molise e il Piemonte, mentre preoccupano le situazioni di Campania e Puglia: le ultime due dovrebbero spendere rispettivamente 72 e 102 milioni entro la fine dell’anno.

Per quanto riguarda la Sardegna, l’obiettivo spesa da coprire entro il 31 dicembre 2018 per la Sardegna era di 278,5 milioni di euro. Già al 31 gennaio l’isola era a un passo (oltre 275 milioni), l’ultimo dato dice che al 31 marzo 2018 sono stati pagati 314,8 milioni di euro, ovvero oltre il 24 per cento della spesa totale prevista che ammonta a 1 miliardo 308,4 milioni.