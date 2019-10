Sardegna: proseguono i lavori sulla SS 131

Sassari, 19 ottobre 2019- Proseguono i lavori di nuova pavimentazione stradale già avviati sulla SS 131 “Carlo Felice” e finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza e funzionalità della strada.

Da lunedì 21 ottobre il traffico in direzione Sassari subirà alcune limitazioni, nei territori comunali di Cargeghe e Muros, in provincia di Sassari.

Nel tratto, fino al 30 ottobre, il traffico verrà deviato a partire dalla rampa di uscita dello svincolo Muros/Cargeghe (km 200,900) sulla viabilità alternativa costituita dalla strada complanare per reimmettersi sulla SS131 al km 203,700.

Contestualmente, al fine di garantire il diritto di precedenza al traffico in transito lungo carreggiata, verrà istituito l’obbligo di precedenza i veicoli provenienti da Muros/Cargeghe e da S. Martino di Codrongianos, in corrispondenza dell’intersezione tra la SP 3bis, la SP 58 e la rampa Cagliari – Muros/Cargeghe, nei pressi del cavalcavia ubicato al km 201,000 della S.S.131.

