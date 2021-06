Sardegna: oggi 20 incendi, due hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei

Cronaca

Cade in un tombino profondo 5 metri: bimbo salvato dai Vigili del fuoco

Roma. Tanta paura questa mattina a Roma, in zona Battistini, per un bambino di 6 anni caduto in un tombino profondo 5 metri. L'incidente è avvenuto in via Stefano Borgia, dopo che il bimbo, per cause da accertare era finito nel condotto in un'...