Sardegna, matrimoni gay: ora è boom nell’Isola

Olbia, 5 marzo 2020 – La Sardegna evoca da sempre scenari naturali, meravigliosi nella memoria collettiva.

Quando poi si tratta di immaginare location da favola come cornice di importanti eventi, ecco che la nostra Isola diventa la vera protagonista.

Già da tempo le nostre meravigliose spiagge risultano essere la meta preferita per la celebrazione di matrimoni, soprattutto tra stranieri. Il fenomeno ora non coinvolge solo le coppie etero, ma a quanto pare sta prendendo sempre più spazio tra le quelle omosessuali.

In Italia purtroppo sono ancora pochi i wedding planners che scelgono di specializzarsi nell’offrire servizi nuziali alle coppie dello stesso sesso, e diversi alberghi non sono preparati per questo tipo di eventi. I pregiudizi sono talvolta ancora duri a morire.

Sono sempre più le coppie americane, filippine o sud americane omosessuali che desiderano scegliere di vivere in la Sardegna il giorno più romantico e indimenticabile della loro vita. Dai dati pubblicati dalle riviste di settore viene messo comunque in risalto che il nord e centro Italia ha una maggior numero di matrimoni gay rispetto il sud e le Isole. Proprio a tal riguardo la wedding planner specializzata da tempo in matrimoni stranieri nelle più belle location della Gallura e non solo Kristina Manca, ci racconta: “Timidamente inizio ad avere contatti con coppie gay italiane che intendono coronare il loro sogno da amore sulle nostre splendide spiagge o location della Gallura. Ci sono ancora molti pregiudizi da abbattere, ma gli stranieri c’è da dire che si fanno molti meno problemi che da noi. Spesso vengo contattata da coppie di uomini che vogliono sposarsi da noi, al momento sono in maggioranza. Le donne invece stanno uscendo allo scoperto in questi ultimi tempi e anche nel nostro settore, si sta dando finalmente molta importanza alla comunicazione in questo senso. Anche io con il mio staff ho allestito di recente uno shooting fotografico in cui appaiono due bellissime spose con il loro cane, proprio per promuovere un nuovo segmento dei miei servizi matrimoniali. Il grande evento in programma a Pula proprio per la promozione dei matrimoni gay purtroppo, come anche il My Garden a Milano, sono stati annullati a causa del Coronavirus. Temiamo pesanti ripercussioni nella nostra professione, ma siamo fiduciosi, tanto che alcuni miei clienti hanno deciso solo di posticipare di qualche settimana la loro cerimonia sulle spiagge della Sardegna”.

” Le coppie gay che amano venire qui a celebrare il loro amore poi sono o di età giovanissima, o matura. Non riscontriamo più coppe di trentenni ma o ventenni o cinquantenni che si giurano amore eterno da noi”. Scegliere poi la location non è mai facile: c’è l’imbarazzo della scelta: ” Molti prediligono sposarsi sulla spiaggia, altri invece desiderano avere l’evento ad effetto, sposandosi in barca o approdando con un’imbarcazione in Costa Smeralda”.

Gli stranieri gay amano il binomio terra e gastronomia che tanto fa parlare della Sardegna nel mondo.Uniscono evento e viaggio di nozze in una sola occasione. Il mare qualche volta risulta essere un valore aggiunto, di grande valore.

“Ormai sono sempre più convinta che l’amore non abbia ne età ne sesso. Non rimane difficile crederlo quando vedo queste coppie giurarsi emozionatissimi amore eterno. E’ pazzesca l’intensità con cui si vive questo momento”.

L’amore di certo rimane un sentimento spesso inspiegabile, così impalpabile ma di una forza dirompente che riesce a superare età, sesso, credo e talvolta compie dei giri immensi, per realizzare il suo sogno più bello, proprio qui in Sardegna.