Sardegna: le vaccinazioni rallentano per riduzione delle consegne

Olbia. Pare aleggiare un’incognita sulla campagna vaccinale. Per quanto si tratti di informazioni ancora non ufficiali, la Sardegna potrebbe pagare a caro prezzo l’incertezza sulle consegne palesata nei giorni scorsi da Pfizer. La riduzione della distribuzione già programmata è netta e costringerà la Regione e l’Ats a rivedere i piani di vaccinazione. Per adesso la Sardegna subirà un taglio di circa 25mila dosi settimanali di vaccino Pfizer, una cifra che impone la riprogrammazione della campagna vaccinale. Dopo le 98mila dosi Pfizer che dovrebbero essere consegnate giovedì, inizierà un periodo di carestia vaccinale. La conferma arriva dall’assessore della Sanità, Mario Nieddu: "Il discorso è ancora aperto ma le ultime tabelle che abbiamo ricevuto parlano di una riduzione delle consegne di vaccini Pfizer di circa 25mila dosi"». Repubblica afferma: “In altre parole, se nell’isola a giugno arrivavano circa 78mila vaccini Pfizer alla settimana, a luglio ne arriveranno 53mila”.

Per quanto riguardo le dosi settimanali garantite da Moderna, circa 10mila, non ci saranno modifiche al ribasso. L’assessore della Sanità, Mario Nieddu, all'Unione ha confermato che se i numeri dovessero essere confermati, la Regione sarebbe costretta a un rallentamento della vaccinazione di massa e che in queste condizioni la vaccinazione dei minorenni potrebbe non essere una priorità. L’assessore aggiunge che se la riduzione delle consegne dovesse passare dalla carta alla pratica, per Regione e Ats sarà un luglio di superlavoro, con prenotazioni da riprogrammare e anziani restii da rintracciare e vaccinare. In più si aggiunge una strana differenza nel piano di distribuzione dei vaccini su scala Regionale: "Non tutte le Regioni hanno subito un taglio, in alcuni casi le consegne programmate sono state riviste al rialzo con un surplus di dosi. Non capisco come possa essere accaduto e quale sia la ragione dietro questa scelta", ha dichiarato all'Unione. Quindi, se dovesse diventare ufficiale, luglio diverrà un mese molto pesante per la Regione e il personale ATS che dovrà riprogrammare le prenotazioni e avrà anziani restii da rintracciare e vaccinare.