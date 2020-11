Sardegna: la moglie colpita dal Covid muore e lui si suicida

Cagliari, 20 novembre 2020– Terribile tragedia nel Sud Sardegna dove un uomo a causa della disperazione per la perdita della moglie, vittima del Covid-19, si è tolto la vita. La donna è morta ieri all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari dove era ricoverata da qualche tempo per essere risultata positiva. Il marito 71enne, anche lui positivo al covid-19, in isolamento, non ha retto al terribile dolore e oggi ha orchestrato l’estremo gesto suicidandosi con un colpo di arma da fuoco. Il terribile fatto è successo a Gonnosfanadiga.

È stato un parente a dare l’allarme dopo essere andato a casa sua per la consueta assistenza. Non trovandolo ha provato a cercarlo in campagna, trovandolo a terra privo di vita.



Sul posto i carabinieri peri rilievi di legge.