Sardegna, isola meravigliosa: "non ci aspettavamo un paradiso del genere"

Olbia. Quando si parla della Sardegna la maggior parte pensa ai contrasti tra l'acqua cristallina e la sabbia fine e bianca, ma una volta visto e "toccato" con mano ci si stupisce sempre. Basta scambiare giusto due parole con alcuni turisti al corso di Olbia per capire ciò che pensano della nostra isola: "Sapevamo per sentito dire che la Sardegna era molto bella, ma non ci aspettavamo un paradiso del genere".

"Molto spesso le foto non rendono e comunque al giorno d'oggi si possono modificare così come i video e invece, quest'angolo di Gallura che abbiamo visitato è stupendo, incontaminato". Sono parole ricche di entusiasmo e che seguono la domanda: "che ne pensate della Sardegna, vi piace?".

Si parla solo di colori, di bellezza, di paesaggi, non di servizi e pulizia spiagge. Spesso chi visita la Sardegna se ne innamora e ritorna puntualmente ogni anno, diventa un piacevole vizio, un piccolo angolo di relax dove staccare la spina da tutto e tutti.