Sardegna: in casa soldi e coca, dal motorino sbucano 15 kg di hascisc, arrestato

Cagliari, 29 settembre 2019- Ieri nel quartiere Castello di Cagliari, nel corso di un’operazione antidroga condotta dal Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari sono stati sequestrati oltre 15 chili di hascisc, 100 grammi di cocaina e 64mila euro in contanti.

Un giovane è stato tratto in arresto e un ragazzo di 22 anni è stato denunciato in stato di libertà per detenzione e spaccio di droga.

Come riporta Ansa Sardegna l’operazione dei carabinieri è scattata a seguito di numerose segnalazioni su possibili attività di spaccio di droga nel quartiere Castello.

Alcuni turisti sbarcati in città avevano segnalato in particolare la presenza di un ragazzo che proponeva loro l’acquisto di droga.

Quest’ultimo è stato bloccato in via Palomba ed è stato perquisito. Nello zaino deteneva un bilancino di precisione, 70 bustine di plastica e alcuni grammi di hascisc ed è quindi stato denunciato in stato di libertà.

I Carabinieri avevano inoltre notato poco prima, che il denunciato si era avvicinato a una Smart intrattenendosi a parlare con il ragazzo alla guida.

Fermata quell’auto, al suo interno, sono state rinvenute 18 dosi di cocaina.

L’uomo al volante, Francesco Vadilonga, di 37 anni incensurato, è stato quindi accompagnato al suo domicilio dove a seguito di perquisizione sono stati rinvenuti, all’interno del cassetto di un comò, 64mila euro in contanti e 100 grammi di cocaina, mentre nel garage all’interno di un motorino, sono stati recuperati i 15 chili di hascisc.

Vadilonga è stato quindi arrestato. Gli investigatori rintengono che quest’ultimo fosse uno dei principali spacciatori del quartiere di Castello e che avrebbe rifornito anche i piccoli pusher.