Sardegna: in auto coca, coltello e mazza da baseball, denunciata 25enne

Orotelli, 9 novembre 2019- Ieri, durante le ordinarie attività di controllo delle strade sarde e degli automobilisti da parte delle Forze dell’Ordine, i Carabinieri di Orotelli hanno rinvenuto all’interno di un’autovettura guidata da una giovane di 25 anni, originaria di Cagliari, circa due grammi di cocaina, una mazza da baseball e un coltello a serramanico.

La ragazza, già nota alle Forze dell’Ordine, non sarebbe stata in grado di motivare la presenza di quegli oggetti potenzialmente pericolosi nella sua auto ed è stata denunciata alla Prefettura di Nuoro per porto abusivo di armi, od oggetti atti ad offendere, e segnalata per detenzione di droga.