Sardegna: il premio “Donna di scienza” per un futuro rosa

Olbia, 4 giugno 2019 – L’Associazione ScienzaSocietàScienza, con il patrocinio delle Università di Cagliari e di Sassari, annuncia la prima edizione del Premio “Donna di scienza” in Sardegna.

L’Associazione intende promuovere le iniziative legate alla cultura scientifica, ponendo l’accento sulla relazione tra donne e la scienza. Purtroppo ad oggi la parità di genere, nonostante i traguardi raggiunti negli ultimi anni a livello locale, nazionale e internazionale, anche all’interno della comunità scientifica, resta fortemente condizionata dagli stereotipi e le donne continuano a essere poste a margine nella ricerca, nelle pubblicazioni scientifiche, e non solo.

Il premio è rivolto a tutte quelle donne, nate oppure operanti in Sardegna o per la Sardegna, che nel campo della ricerca scientifica, della didattica della scienza, della diffusione della cultura scientifica, anche attraverso l’uso dei media, si siano distinte.

Con il premio, si intende dare un riconoscimento a quelle figure femminili che abbiano contribuito a dare prestigio e avanzamenti alla Sardegna in campo scientifico.Le candidature dovranno pervenire entro il 30 settembre 2019 per e-mail a Carla Romagnino, presidente dell’Associazione ScienzaSocietàScienza, all’indirizzo [email protected] .

La vincitrice riceverà un premio in denaro di € 2.000 con una targa ricordo e sarà premiata durante una speciale cerimonia in occasione della manifestazione “Cagliari FestivalScienza 2019” all’Exma di Cagliari.

La parità di genere effettiva che nella scienza, così come nella politica e in molti altri campi, non è ancora realtà, ci si augura che grazie anche ad azioni come questa, possa contribuire progressivamente a superare ogni forma di discriminazione.

Gli esempi di donne che hanno fatto tanto per quest’isola, di certo saranno un esempio da imitare per le giovani che con il loro talento hanno davvero molto da dire.

A pari dei loro colleghi uomini, per una volta di più!