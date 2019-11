Sardegna: guida dopo aver bevuto e centra un palazzo

Cagliari, 17 novembre 2019- Un sabato sera a Cagliari finito nel peggiore L’episodio è avvenuto poco dopo le ore 5 di oggi.

Un ragazzo di 35 anni, mentre percorreva con la sua auto il tratto di via Roma che costeggia la stazione per poi dirigersi in via Maddalena, ha perso il controllo del mezzo. L’auto, per cause ancora da accertare, è andata dritta finendo violentemente contro il palazzo all’angolo tra via Roma e via Maddalena.

Per fotuna non ci sono stati feriti. Giunta sul posto una volante della Polizia Municipale, gli agenti hanno effettuato i rilievi di rito e l’alcoltest sul conducente del mezzo. Appurato che il giovane residente nel cagliaritano aveva un tasso alcolemico nel sangue oltre il triplo di quanto consentito: il limite è di 0,5 grammi per litro, lui ne aveva 1,8. Il ragazzo è stato denunciato per guida in stato d’ebrezza con ritiro della patente e sequestro del veicolo.

(Fonte Sardiniapost)