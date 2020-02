Sardegna: grande attesa per la 3^ edizione de I giorni del Grifone

Olbia, 27 febbraio 2020 – Fa bene al cuore in questi giorni poter venire a conoscenza attraverso la rete, di qualche bella notizia sul fronte del regno animale.

Stavolta ade essere protagonisti saranno i signori del cielo: i grifoni.

Attraverso la pagina di sardegnadies.it apprendiamo dell’evento che vedrà come protagonista oltre gli splendidi uccelli, anche la città di Pozzomaggiore. Le precedenti edizioni dell’iniziativa naturalistica si erano tenute presso il palazzo del Carmelo a Bosa, e a Casa Gioiosa a Porto Conte.

Il prossimo 29 febbraio la comunità di Pozzomaggiore quindi ospiterà la terza edizione dei “Giorni del Grifone in onore di Helmar Schenk”. Durante la giornata si potrà assistere all’emozionante rimessa in libertà ,da parte dell’Agenzia Forestas di Entulzu, di un giovane esemplare ospitato nel Centro di recupero della fauna selvatica di Bonassai. Questa edizione della manifestazione è organizzata con la collaborazione del Comune di Pozzomaggiore, della parrocchia di San Giorgio Martire e del Comitato della chiesa di San Pietro.

L’organizzazione dell’evento di deve all’impegno del progetto Life Under Griffon Wings finanziato dal Programma Life dell’Unione europea per la conservazione del grifone in Sardegna e condotto dall’Università degli Studi di Sassari insieme all’Agenzia regionale Forestas, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e il Comune di Bosa.

L’appuntamento avrà inizio alle ore 10 presso la chiesa di San Pietro, dove l’Agenzia Forestas provvederà a rimettere in libertà Entulzu, il giovane grifone recuperato nei mesi scorsi nelle campagne di Bonorva dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Nel meraviglioso momento della liberazione saranno presenti anche alcuni degli allevatori che hanno aderito alla rete del carnai aziendali. Proprio grazie a loro per la prima volta in Italia si sta concretamente contrastando la minaccia dalla carenza di cibo per i grifoni.

Durante l’evento inoltre si terrà una conferenza per conoscere lo stato di conservazione dei grifoni nell’isola, presso la chiesetta. Non mancherà la partecipazione da parte delle cariche istituzionali, del parroco padre Antonio Annecchino, del sindaco Mariano Soro, del presidente del Comitato San Pietro Davide Sotgiu, dell’assessora all’Ambiente del Comune di Bosa Piera Addis e del presidente della V Commissione del Consiglio Regionale della Sardegna Piero Maieli. A seguire le relazioni di Marco Muzzeddu e Dionigi Secci dell’Agenzia Forestas, Fiammetta Berlinguer dell’Università di Sassari, Sara Cagelli di ATS Sardegna, Maria Piera Giannasi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, e Andrea Rotta, project manager del Life Under Griffon Wings.

Una giornata emozionante tutta dedicata a questi signori del cielo che in Sardegna hanno trovato il loro ambiente ottimale. Come biasimarli.