Sardegna: escursione in bici, cade e muore dissanguato

Oliena, 26 luglio 2019- È morto dissanguato a seguito di una caduta dalla sua bicicletta. Il tragico incidente è successo ieri 25 agosto, a Lanaittu nel Supramonte di Oliena. La vittima è il 74enne Francesco Capelli, ex sindaco di Oliena.

Al momento della caduta c’era con lui il figlio che ha chiamato immediatamente i soccorsi. A causa della difficoltà nel rilevare il segnale telefonico in una zona non lontana dalla famosa fonte di Su Gologone, gli uomini del 118 sono arrivati quando ormai non c’era nulla da fare. Dopo i tentativi di rianimarlo sul posto, Capelli è morto mentre veniva trasportato in ospedale, al San Francesco di Nuoro.

L’ex primo cittadino è morto a causa della ferita che ha comportato la rottura dell’arteria iliaca.

Fonte unionesarda.it